Se confirmaron los shows de Miranda y Los Nocheros

El primero de ellos actuará el sábado 25 y el conjunto folclórico el domingo 26. Será en un escenario que se ubicará en Rivadavia y Olavarría. Será en el marco del programa cultural Acercarte. También actuarán Graciela Borges, Gonzalo Heredia y Juan Gil Navarro, entre otras propuestas.

Finalmente la Provincia confirmó las actividades con que el programa cultural Acercarte llegará a nuestra ciudad el próximo 25 y 26 de marzo, con entretenimientos gratuitos para todas las edades. En lo que se refiere a lo musical, se confirmó que el 25 estará actuando el grupo de música pop Miranda y que el domingo lo harán Los Nocheros, quienes ya habían confirmado en su propia página la fecha desde hace un tiempo. No se da a conocer en qué lugar se montará el escenario para albergar estos dos importantes espectáculos, que están previstos para las 20 horas, siendo libres y gratuitos.

En lo que hace al teatro, estarán en Rauch Juan Gil Navarro, el sábado y Graciela Borges el domingo. El primer día también estará Gonzalo Heredia, aunque en una actividad vinculada a la literatura. Esta mañana, la Dirección de Cultura convocaría a una conferencia de prensa para dar mayor información sobre dicho festival.

PROGRAMA DEL SÁBADO

De acuerdo a lo que se señala el portal de Acercarte, para el sábado, se difunde la siguiente programación:

15 horas: Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra. A la luz de la Luna, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

Cine móvil: La era del hielo 5: Choque de Mundos. De Mike Thurmeier y Galen T. Chu / Estados Unidos, 2016, 94'

15:30 horas: Artes plásticas: Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años

Vení a pintar tu primera obra de arte con Milo Lockett en este taller de pintura creativa para niños a partir de 4 años. Cupo limitado e inscripción por orden de llegada.

16 horas: Danza urbana: Twister de letras. La mano derecha en la A, el pie izquierdo en la C y ¡hagamos equilibrio! Ahora la otra mano en la E... ¡Juguemos, bailemos en familia!

Cine 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon. El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable.

16:30 horas: Infantiles: Desenchufados. Desenchufados es una invitación a desarrollar la creatividad con una propuesta llena de color, ritmo y alegría; una vuelta a la diversión a partir de objetos sencillos y cotidianos.

17:30 horas: Stand up: Mauricio Jortack. Actor, cantante y uno de los mejores imitadores del país, en televisión participó durante años en Showmatch, personificando a diversos personajes del reality Gran Cuñado.

18:00 horas: Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra

Cine móvil: Me casé con un boludo. De Juan Taratuto / Argentina, 2016, 110'. Con Adrián Suar, Valeria Bertuccelli.

Danza: Demostración y clase de danza urbana. El hip hop nos invita a transformarnos en robots, volar o bailarlo todo.

18:30 horas: Biblioteca: ¿Qué leen los actores? Charla con Gonzalo Heredia. El talentoso actor nos cuenta sobre los libros que lo apasionaron y dejaron huella en su familia literaria.

19:15 horas: Danza urbana: Recreo. Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza).

Cine 360°: Pink Floyd - The Wall. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

20 horas: Show musical del grupo Miranda. El coloso electropop del mundo hispano está integrado por Ale Sergi, Juliana Gattas y Nicolás Grimaldi (Monoto). Con más de 500 mil discos y 10 millones de ringtones vendidos en todo el mundo, Miranda ha conseguido siete premios MTV, tres premios Gardel y varios galardones en el Festival de Viña del Mar.

21:30 horas: Teatro: Shakespeare. Todos y ninguno. Con Juan Gil Navarro. Director: Jorge Vitti. Apta para todo público.

PROGRAMA PARA EL DOMINGO

El segundo día del programa cultural bonaerense en nuestra ciudad, tiene las siguientes propuestas:

15 horas: Cine móvil: Angry Birds, la película. De Clay Kaytis y Fergal Reilly. Película infantil y para la familia.

Cine 360°: Pink Floyd - The Wall. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

15:30 horas: Biblioteca: Yo me animo a los libros de grandes: El Quijote - Taller de lectura recreativa con juegos teatrales

En este taller de lectura recreativa, Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez acercan a los niños las obras célebres de la literatura universal a través de juegos y herramientas teatrales, con humor y alegría.

16 horas: Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra. A la luz de la Luna, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

Danza urbana: Twister de letras. La mano derecha en la A, el pie izquierdo en la C y ¡hagamos equilibrio! Ahora la otra mano en la E... ¡Juguemos, bailemos en familia!

16:30 horas: Infantiles: Los Cazurros. En Diversión, un villano súper poderoso intentará robar el cajón de juguetes de Los Cazurros y lo esconderá en un singular parque de diversiones.

17:30 horas: Stand up: Marcelo Ruiz Díaz, el Rebo Mago. Comediante, guionista y mago con más de 25 años de trayectoria en radio, televisión y teatro, formó parte las últimas ocho temporadas del programa Peligro sin codificar, ganador de cuatro premios Martín Fierro al mejor programa humorístico de la televisión argentina.

18 horas: Danza: Demostración y clase de danza urbana. El hip hop nos invita a transformarnos en robots, volar o bailarlo todo.

Cine móvil: Permitidos. De Ariel Winograd / Argentina, 2016, 106'. Con Lali Espósito, Martín Piroyansky, Liz Solari. Película para adultos

Cine 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon. El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable.

18,30 horas: Biblioteca: Cartas de Provincia. Un taller de escritura creativa para que los visitantes relaten sus vivencias, la relación con un familiar querido, el barrio, los amigos y los amores, creando cartas locas y divertidas. ¡Incluye el servicio de correo gratuito para que la carta llegue al destinatario.

19:15 horas: Danza urbana: Recreo. Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza).

Cine 360°: Pink Floyd - The Wall. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

20 horas: presentación del conjunto salteño "Los Nocheros". El fenómeno folklórico más grande de Argentina - más de 25 álbumes, más de tres millones de copias vendidas, múltiples premios Gardel y Grammys Latinos, más de 30 millones de espectadores, miles de kilómetros recorridos -, Los Nocheros representan un antes y un después en nuestro folklore nacional.

21:30 horas: Teatro: Entre nosotros. Con Graciela Borges. Un encuentro entre la gran actriz argentina y su público.