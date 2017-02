Evalúan sanciones a los responsables que dañaron red de agua

Así lo confirmó el secretario de Obras Públicas Mariano Alonso. El funcionario dijo que fue "una negligencia" como se actuó en la extracción de los árboles y pidió disculpas a la ciudadanía por la falta de agua durante 4 horas.

Un día después del corte total en el servicio de agua corriente que sufrió Rauch a raíz de la rotura de un caño, el secretario de Obras Públicas Mariano Alonso aseguró que se encuentra analizando la situación. Consideró que se actuó "con negligencia" y que podría haber sanciones para los jefes que tenían a cargo supervisar la extracción de los dos árboles en la esquina de Irigoyen y Aveleyra.

En declaraciones a Radio Eich, Alonso pidió disculpas a la comunidad por "los problemas ocasionados con esta situación".

SANCIONES. "No puedo dejar de reconocer que fue una negligencia, una mala operación y que se tomarán las sanciones a quien corresponda. Estoy evaluando lo que pasó, y me reuniré con las personas que estuvieron a cargo, ya que hay que buscar la mejor manera para evitar estos inconvenientes de magnitud, y no ocasionar riesgos mayores, como por ejemplo afectar la red de gas", aseguró ayer el funcionario.

"Son cosas que se nos escapan de las manos, no debería pasar y hay que trabajar con el personal para capacitarlo, aunque llama la atención ya que hay personal con experiencia de muchos años y no se entiende que esto pueda pasar, hay que tomar todos los recaudos posibles, así que reitero mis disculpas a la ciudadanía. Es preferible esperar y evitar estos riesgos por apresuramientos innecesarios", señaló.

Alonso fue más allá y apuntó a las responsabilidades de los capataces. "Cuando uno adquiere dicha responsabilidad, debe pensar como un jefe y tiene que pensar que hay responsabilidades distintas a las que tiene el personal a su cargo, y debe estar cumpliendo una función importante que es supervisar y hacer que las cosas funcionen lo más normal posible, y donde hay riesgo, se deberá esperar a tener mejores condiciones para su ejecución".