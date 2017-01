"La sacamos muy barata y se debió al uso del cinturón"

Mariano Pontoni, conductor de la camioneta Ford Eco Sport que volcó en Ruta 30, se refirió al accidente. Por Radio Eich contó que un pozo en la ruta le hizo perder el control del rodado que volcó. Viajaba desde Vicente López a Tandil junto a su esposa y su hijo bebe de 3 meses.

El conductor de la camioneta Ford Eco Sport, Mariano Pontoni, que se accidentó días atrás en la Ruta provincial Nº 30, explicó los motivos del siniestro en declaraciones brindadas a Radio Eich. Pontoni viajaba desde Vicente López en dirección a Tandil unto a su esposa y su bebé de 3 meses cuando un pozo en el medio de la ruta le ocasionó el siniestro.

El conductor se quejó del mal estado de la ruta, entre Las Flores y Rauch, que lo llevó a protagonizar el fuerte accidente el sábado pasado. “Venía junto a mi señora y mi bebé, transitando en forma normal, a poca velocidad en un tramo recto, en dirección a Rauch. Ya habíamos pasado una zona donde había llovido y en un momento cuando transitaba cerca de la banquina, nos encontramos con un pozo en el límite del pavimento con la banquina y allí salimos despedidos de golpe, fuera de control. No entendía que había pasado, porque veníamos circulando bien".

El coche dio varias vueltas hasta detenerse en la banquina, según testigos ocasionales, que se detuvieron para auxiliar a los accidentados. Pontoni dijo que todos venían con los cinturones colocados y que eso los salvó de sufrir lesiones graves o la propia vida.

La víctima dijo que "la sacamos muy barata y eso se debió al uso del cinturón de seguridad" y agregó que "si no hubiera sido por el pozo, hoy estaríamos descansando en Tandil, pero estamos viviendo esta realidad. Uno sale tranquilo y se encuentra con estas cuestiones que no se pueden creer. Solo me interesa que alguien pueda tapar ese pozo, para que otra persona evite pasar por lo que yo pasé".

AGRADECIMIENTO. El conductor del auto siniestrado emitió un comunicado de agradecimiento, tras el lamentable episodio que lo tocó atravesar junto a su familia. En el mismo subrayó que "… gracias al uso de los cinturones de seguridad y del huevito, mi familia y yo estamos bien. Antes que nada, nos gustaría agradecer a todas las personas de Rauch y Tandil que nos ayudaron, sin todos ellos no hubiésemos estado bien hoy. Por otro lado, aclarar que perdí el control del auto, debido a un pozo que no debería estar en esas condiciones. Todo ese tramo en general está en malas condiciones, y es de gran conocimiento el tema. Nuevamente gracias a las grandes y buenas personas de Rauch y Tandil. Saludos cordiales. Mariano."