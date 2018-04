Palma: caída en su debut con la Selección Nacional

Fausto integró el plantel Sub 23, que corrió en Pereira. Una caída le impidió arribar. Se dislocó un dedo.

Fausto Palma no tuvo la mejor presentación para la Selección Argentina de MTB, en Pereira, Colombia. El ciclista rauchense, quien la semana pasada había confirmado su presencia nacional, corrió en la clase Sub 23, no pudiendo finalizar la competencia.

Durante el recorrido, Palma sufrió una importante caída, dislocándose uno de sus dedos de la mano izquierda.

Pudo cerrar la vuelta que estaba en competencia, abandonando por el intenso dolor.

El rauchense llega el día lunes a nuestro país, y se espera que anuncie otras carreras para los proximos meses. Cabe señalar que ya corrió en el ámbito internacional en Uruguay, España y las realizadas en suelo colombiano.