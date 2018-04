Bautista Otegui afrontará torneos en Brasil y Argentina

Jugará 3 en suelo carioca y otros 3 en la provincia de Córdoba, bajo la organización de ITF Tennis.

Bautista Otegui entrenó en Rauch, pensando en los tres torneos Futures que afrontará en Brasil, durante el mes de abril. El tenista rauchense tiene pensado jugar campeonatos en Sao José do Río Preto, Sao Paulo y Brasilia, que distribuyen 15 mil dólares en premios.

La actividad está prevista que comience el 23 de abril, en el complejo Harminia Tenis Clube de Sao José do Río Preto, luego continuará del 30 de abril al 6 de mayo, en Sao Paulo, en el Clube Paineiras do Morumby, finalizando su actividad en suelo carioca en Brasilia, del 7 al 13 de mayo. Será en el Clube do Exercito.

A mediados de mayo los torneos Futures se trasladarán a la provincia de Córdoba, en nuestro país. Jugará del 14 al 20 de mayo en Villa del Dique, del 21 al 27 de mayo en Villa María, finalizando del 28 de mayo al 1 de junio, en Córdoba.

Como había sucedido días atrás, Bautista Otegui se hizo presente en la Escuela Municipal de Tenis, a cargo de los prof. Laureano Harkes y Eugenia Pîzzorno, sorteando una raqueta y compartiendo un momento con los más chicos.