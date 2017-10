Empate de Botafogo y derrotas de San Lorenzo y Agraria

El equipo "azul" igualó 3-3 de local ante Villa Aguirre el sábado. San Lorenzo perdió 2-0 ante Deportivo Tandil y Agraria volvió a tropezar en su visita a Tandil: fue 3-1 ante Grupo.

Se jugó una nueva fecha del certamen de fútbol de Primera División el sábado. En lo que respecta a la zona repechaje, donde juegan los equipos de Rauch, se destaca el empate de Botafogo. Agraria y San Lorenzo perdieron y siguen muy abajo.

EMPATE DE BOTAFOGO

Por la Zona A del Repechaje, en cancha de Botafogo, el local igualó 3-3 con Villa Aguirre. En el cotejo no faltaron las emociones.

El partido fue abierto y el pleito terminó igualado. Matías Caballero (en dos oportunidades) y Juan Ballesteros marcaron para los locales. Gonzalo Franco -dos veces- y Damián Villar señalaron para la visita.

DERROTA DE SAN LORENZO

Por otro lado San Lorenzo en su cancha cayó 2-0 ante Deportivo Tandil. El conjunto visitante fue más práctico y marcó la diferencia en la red. El equipo "azulgrana" venía de igualar 1-1 la semana pasada.

PERDIÓ AGRARIA

En su visita a Tandil, Juventud Agraria sufrió un nuevo tropiezo. En cancha de La Movediza, Grupo Universitario derrotó 3-1 al primer equipo de Rauch.

A pesar del esmero y la entrega que Agraria despliega en cada encuentro, Grupo fue contundente a la hora de definir y se quedó con la victoria.

MÁS RESULTADOS

Argentino 4 vs. Def. Ayacucho 0; Sarmiento 3 vs. Alumni 0; Unión y Progreso 1 vs. Ferro 1; San José 0 vs. Ateneo Estrada 2, Independiente 0 vs. Santamarina 1; Excursionistas 2 vs. Loma Negra 1; Atlético Ayacucho 3 vs. Gimnasia 2; Velense 2 vs. Unicén 3.

POSICIONES ZONA REPECHAJE

En la Zona A Grupo 15, Sarmiento 14, Argentino 10, Villa Aguirre 8, Def. Ayacucho 7, Botafogo 6, Alumni 3 y Juv. Agraria 1

En la Zona B Juarense, Unión y Dep. Tandil 9, San José 7, Ferro y Estrada 5, San Lorenzo 1.

PRÓXIMA FECHA PARA LOS EQUIPOS DE RAUCH

J. Agraria - Sarmiento

Def. Ayacucho - Botafogo

Estrada - San Lorenzo