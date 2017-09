Fútbol: perdieron Botafogo, Juventud Agraria y San Lorenzo

Por la segunda fase del torneo de fútbol de Primera División los equipos locales cayeron en sus respectivos encuentros.

San Lorenzo, Juventud Agraria y Botafogo de Rauch perdieron el fin de semana en el desarrollo de la tercera fecha de la segunda fase del torneo de fútbol de Primera División que organiza la Unión Regional Deportiva.

En el Estadio Municipal de Rauch, San Lorenzo cayó 2-1 ante Unión y Progreso de Tandil.

Vela; Mauricio Olaechea y Sebastián Santellán marcaron los goles en un encuentro de trámite parejo, donde la ventaja fue para la visita.

En otro de los cotejos, Defensores de Ayacucho de local derrotó a Juventud Agraria 3-1: Pérez, Ocaño y Ramírez; César Hernández los goles del encuentro. Si bien hubo momentos de juegom equilibrado, la diferencia la impuso en equipo local que con efectividad en el arco contrario encontró tres puntos clave.

En otro encuentro, Botafogo en su cancha cayó 1-0 con Grupo Universitario de Tandil. Mauricio Lucio el único gol del encuentro.

OTROS RESULTADOS

Independiente 2 vs. Atl. Ayacucho 3; Loma Negra 2 vs. Gimnasia 1; Excursionistas 6 vs. Velense 0; Villa Aguirre 1 vs. Alumni 2; Argentino 0 vs. Sarmiento 1; Estrada 1 vs. Ferro 1; San José 0 vs. Juarense 0.

POSICIONES REPECHAJE ZONA A

Sarmiento 9; Grupo 6; Def. Ayacucho 6; Botafogo 4; Argentino 3; Alumni 3; Villa Aguirre 3 y Juv. Agraria 1.

ZONA B

San José 5; Unión 5; Ferro 4; Juarense 3; Dep. Tandil 2; Estrada 2 y San Lorenzo 0

PROXIMA FECHA: CUARTA

Sarmiento - Botafogo

J. Agraria - Alumni

Juarense - San Lorenzo