Agraria perdió ante Argentino de Juárez

El equipo de Rauch cayó 2-1 en cancha de Ferroviarios por la primera fecha de la segunda fase del torneo de Primera División.

Juventud Agraria no tuvo un buen arranque. Por la primera fecha de la segunda fase del torneo de Primera División, el equipo de Rauch cayó 2-1 ante Argentino de Benito Juárez el sábado en el cotejo que se disputó en cancha de Ferroviarios.

Rafael Rimoli en dos ocasiones para el local y César Hernández el descuento para el conjunto rauchense, los goles del partido.

VICTORIA DE SARMIENTO

En el estadio Municipal de Ayacucho, Sarmiento venció 2-1 a Grupo. Los goles Lorenzo y De la Vega para los locales. Lucio el descuento.

TRIUNFOS DE INDEPENDIENTE, EXCURSIONISTAS Y VELENSE

De local Independiente superó el jueves a Unicén por 2-0. Matías Parolari y Simón Sanfereiter los goles del “rojo”.

En tanto Excursionistas venció a Gimnasia por 1-0. Diego Lecuona el único gol.

Velense en su visita a la ciudad de Ayacucho derrotó a Atlético por 1-0. Gol de Zabala.

ZONA B

Deportivo Tandil 2 vs. Estrada de Ayacucho 2; San José 2 vs. Ferrocarril Sud 1 y Juarense 1 vs. Unión y Progreso 1.

PROXIMA FECHA: SEGUNDA

ZONA A:

Sarmiento vs. Villa Aguirre

Grupo vs. Argentino

J. Agraria vs. Botafogo

Alumni vs. Def. Ayacucho

ZONA B

Juarense vs. Dep. Tandil

Union y Progreso vs. San Jose

Ferro vs. San Lorenzo

Indep. Rojo vs. Estrada (5yº 6º)