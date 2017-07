Dura derrota de Juventud Agraria en Ayacucho

Cayó 7-1 ante Sarmiento de esa ciudad en un encuentro para el olvido. En el clásico local San Lorenzo y Botafogo igualaron2-2.

El viernes pasado en el Estadio Municipal de Ayacucho, Juventud Agraria cayó 7-1 ante Sarmiento. El resultado es contundente. Un reflejo de lo que ocurrió en el campo de juego. El equipo de Ayacucho fue muy superior y en la red construyó la abultadísima victoria.

Los goles de la abultada victoria del equipo ayacuchense fueron marcaron por Marcelo Pereyra a los 6 del PT. Empató Missón en contra a los 9´. Pereyra de cabeza puso el segundo y Didio a los 36 de tiro libre puso el tercero. Ya en el complemento, Pereyra nuevamente marcó el 4° a los 10. Y sobre el final, a los 40 anotó Juan Martín Santa Cruz, a los 42 Joaquín Didio de nuevo y a los 44 Juan Esteban Santa Cruz.

EMPATE DE SAN LORENZO Y BOTAFOGO

San Lorenzo y Botafogo igualaron 2-2 el sábado en el clásico local disputado en la cancha del 2azulgrana". El partido tuvo varios tramos, pero finalmente repartieron unidades con el empate en dos.

Se trató del encuentro que fue dos veces postergados por cuestiones climáticas. El trámite de los 90 minutos tuvo diferentes momentos. Cada equipo supo aprovechar "su momento".

POSICIONES ZONA NORTE

Gimnasia 21 es líder con 21 puntos. Le sigue Santamarina con 18 y Atlético Ayacucho con 17. Más atrás Excursionistas y Sarmiento 16, Deportivo Tandil 13, Estrada 12, Botafogo 9, Defensores de Ayacucho y San Lorenzo 6. Cierra Juventud Agraria con 1 punto.

PROXIMA FECHA: LA UNDECIMA

Estrada vs. Botafogo/ Def. Ayacucho vs. Dep. Tandil/ San Lorenzo vs. Juv. Agraria/

Excursionistas vs. Atl. Ayacucho/ Indep. Rojo vs. Sarmiento/ Santamarina vs. Gimnasia.