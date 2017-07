Fútbol: perdieron Botafogo y Agraria

De local Botafogo perdió 2-0 ante Defensores de Ayacucho. Agraria en Rauch también perdió: fue 3-0 ante Excursionistas de Tandil.

El pasado sábado se disputó la décima fecha del Torneo de la Unión Regional Deportiva. Los equipos de Rauch no tuvieron una buena tarde y cayeron en ambos cotejos.

Por la Zona Norte, en cancha de San Lorenzo, Juventud Agraria no hizo pie y fue goleado 3-0 por Excursionistas de la ciudad de Tandil. El equipo visitante simplificó en la red las ocasiones que generó y logró una abultada victoria que le permitió sumar tres valiosos puntos.

En tanto Botafogo de local en su cancha no tuvo mejor rendimiento. Ante el equipo de Defensores de Ayacucho cayó 2-0. Los visitantes tuvieron otra actitud y en la red encontraron la victoria que les permitió sumar tres puntos clave.

MÁS RESULTADOS

Por la misma Zona, Gimnasia derrotó 1-0 a Estrada.

En tanto por la Zona Sur, Loma Negra 3 vs. Juarense 1, Villa Aguirre 2 vs. Unión 0, Unicén 4 vs. Grupo 0, Ferro 2 vs. Argentino 2 y Alumni 4 vs. San José 1.

POSICIONES ZONA NORTE

Gimnasia 21 es líder con 21 puntos. Le siguen Santamarina 18, Atlético Ayacucho 17, Excursionistas 16, Sarmiento y

Deportivo Tandil 13, Estrada 12, Botafogo 8, Defensores de Ayacucho 6, San Lorenzo 2 y Juventud Agraria 1.