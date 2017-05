Por la tercera fecha, Agraria sufrió otra goleada

Cayó como local ante el equipo serrano de Gimnasia por 4 a 0. Se reiteró el mismo resultado que sufrió en la segunda fecha. En tanto Botafogo empató 0 a 0, ante Deportivo Tandil. Ambos jugarán el clásico en la cuarta fecha. San Lorenzo tuvo fecha libre.

El sábado se disputó casi en su totalidad la tercera fecha del torneo de fútbol de primera división que organiza la Unión Regional Deportiva. Para los equipos locales no hubo triunfos, ya que Agraria fue goleado y Botafogo rescató un empate.

Juventud Agraria hizo las veces de local en la cancha de San Lorenzo, donde recibió a Gimnasia de Tandil, que le propino una dura derrota, al vencerlo por 4 a 0. Sin dudas es preocupante el comienzo deportivo en este certamen, ya que el equipo de Maximiliano Rattiguén venía de recibir la misma cantidad de goles en la segunda fecha, en Ayacucho. En la primera fecha había empatado.

Con un solo punto cosechado, ahora tratará de recuperarse en la cuarta fecha, cuando juegue el clásico local, como visitante ante el conjunto de Botafogo.

Otro empate. Botafogo fue visitante en la tercera fecha, ante Deportivo Tandil, terminando el encuentro 0 a 0, en un partido parejo. El conjunto azul venía de obtener un agónico empate en su cancha, 3 a 3 contra Santamarina y buscaba su primera victoria.

Ahora se deberá aguardar la disputa del clásico local, ante Juventud Agraria, el próximo sábado.

Finalmente San Lorenxo, en primera división tuvo fecha libre, ya que su rival, Independiente Rojo, no presenta equipo en dicha divisional. Volverá a jugar en la cuarta fecha, de local ante Excursionistas de Tandil. Hasta el momento ha perdido los dos partidos jugados en el inicio del certamen.

Resultados Zona Norte: Sarmiento 1 vs. Defensores 1; Atletico ayacucho 1 vs. Ateneo estrada 0;

Juventud agraria 0 vs. Gimnasia 4; Deportivo tandil 0 vs. Botafogo 0; Santamarina 2 vs. Excursionistas 1

PROXIMA FECHA

Zona Sur: Independiente vs. Villa Aguirre; Ferro vs. Loma Negra; Argentino vs. Alumni; Velense vs. Juarense; Grupo vs. Unión; Unicén vs. San José

Zona Norte: Botafogo vs. Juv. Agraria; Gimnasia vs. Atl. Ayacucho; Estrada vs. Sarmiento; San Lorenzo vs. Excursionistas; Dep. Tandil vs. Santamarina. Libre: Defensores de Ayacucho.