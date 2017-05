Botafogo empató y sumó su primer punto en el torneo

Se jugó la segunda fecha del torneo de la Unión Regional Deportiva de Fútbol, para Primera división. En esta oportunidad, sobresale el empate de Botafogo con Santamarina de Tandil. El encuentro finalizó 3 a 3, con una importante remontada del conjunto de nuestra ciudad, que caía por 3 a 1. Los goles del conjunto de Botafogo fueron convertidos por Luciano Falabella, Lucas Achaga y Federico Lourtau.

Por su parte, San Lorenzo, haciendo su debut como local en el torneo, perdió ante Sarmiento de Ayacucho, por 2 a 0. Uno de los goles del conjunto ayacuchense lo convirtió el rauchense Matías Caballero. Mientras que Juventud Agraria, en su viaje a Ayacucho, fue goleado por Ateneo Estrada, por 4 a 0.

Acá le damos a conocer los resultados de la zona Norte:

Botafogo 3 vs. Santamarina 3 (Goles: Luciano Falabella, Lucas Achaga y Federico Lourtau; Agustín Mazzola, Agustín Jaureguiberry y Claudio Fuentes).

Estrada 4 vs. Juv. Agraria 0 (Goles: Sebastián González, Joaquín Sayar, Martiniano Milloc y Jonatan Muriel)

San Lorenzo 0 vs. Sarmiento 2 (Goles: Matías Caballero y Esteban Santa Cruz)

Gimnasia 2 vs. Dep. Tandil 2 (Goles: Martín Reyna y Juan Barbeira; Walter Cadillac y Gabriel Durruty)

Def. Ayacucho 1 vs. Atl. Ayacucho 2 (Goles: Esteban Ocaño; Mariano Montalivet y Damián Ríos)

En esta divisional, Atlético Ayacucho es el líder con 6 puntos. Lo siguen Gimnasia y Deportivo Tandil con 4, Estrada 3, Botafogo, Sarmiento, Excursionistas, Juventud Agraria y Defensores de Ayacucho 1, San Lorenzo sin unidades.

En la zona Sur lo resultados fueron los siguientes:

Ferro 2 vs. Unicén 0 (Goles: Nicolás Auce y Enzo Reynoso); Argentino 0 vs. Villa Aguirre 1 (Gol: Emilio Galavert); Velense 1 vs. Loma Negra 0 (Gol: Tomás Inza); Grupo 6 vs. Alumni 1 y Unión 0 vs. Juarense 1 (Gol: Luciano Silva).

Los líderes de la zona son Grupo y Velense con 6 puntos. Detrás se ubican San José, Juarense, Unión y Progreso, Villa Aguirre, Unicén y Ferro 3; Argentino de Benito Juárez, Loma Negra y Alumni de Benito Juárez sin unidades.

En la próxima fecha, Juventud Agrari se mide con Gimnasia; Botafogo, de visitante, juega con Deportivo Tandil. San Lorenzo queda libre en Primera división.