Bautista Otegui, con la mente en Roland Garros

El tenista rauchense, en rueda de prensa, indicó que buscará un lugar en el torneo Junior.

Bautista Otegui estuvo en Rauch para pasar las fiestas, realizando una serie de entrenamientos en el Polideportivo Municipal. El sábado, el tenista rauchense, brindó una conferencia de prensa, donde habló del 2016, del ascenso logrado con San Lorenzo, como también lo que le espera en este 2017.

Luego de realizaron una serie de saques y devoluciones junto al profesor Laureano Harkes, Bautista habló con la prensa local, indicando que "fue un buen año en lo personal y en lo tenístico fue un poco tranquilo, ya que era el primer año de mi cambio como jugador Juniors, donde el ingreso es difícil, pero me fui acomodando a medida que avanzaba el año y pude terminar bien ubicado en el ranking y con posibilidades de entrar a los grandes slams Juniors del año próximo".

Mencionó que "el nivel es muy parejo, están todos muy bien y los partidos se definen por pequeñas cosas que pasan durante el encuentro. Es muy competitivo y en mi caso fui de menor a mayor, tanto que terminé ganando un torneo de Grado 2 del ITF, en Uruguay".

De su experiencia en el Torneo Metropolitano, jugando para el Club San Lorenzo, señaló que "sabían que yo era hincha del club y me convocaron para ser parte del equipo, que estaba en segunda categoría, donde también se incorporó Camilo Ugo Carabelli, un gran amigo y asumimos el compromiso de poder ascender y finalmente lo logramos. Fue la primera vez que esto pasó para el club". Indicó que para el año próximo el propósito es seguir representando al club, ahora ya en primera categoría.

El jugador tiene como entrenador a Mariano Hood, quien integra el equipo de Copa Davis, que recientemente obtuvo la ensaladera de Plata, por primera vez para nuestro país. Dijo que "tiene una gran experiencia, me está enseñando mucho y me motiva mucho, me da consejos y me habla de cómo trabajan otros jugadores, información que voy utilizando para mejorar mi tenis" y agregó que a diferencia de entrenadores anteriores, "tengo un mejor diálogo fuera de la cancha, es decir más trato personal y eso me ayuda mucho, ya que en este nivel los detalles son los que definen los partidos y tener a un entrenador que está atento a lo que me puede pasar para bien o para mal, te hace estar mejor mentalmente dentro de la cancha y ahí se nota la diferencia, con respecto al rival de turno".

En lo físico, manifestó que desde hace dos años que "es muy intensa y dura. Después de mi lesión que me dejó bastante tiempo afuera, cambie de Tandil a Buenos Aires y empecé a trabajar con el objetivo de ponerme mejor físicamente, mantenerme sano para poder entrenar bien y sumando las competencias, se van a dar los resultados".

De no mediar inconvenientes, el viernes 30 existirá la oportunidad de poder asistir a un entrenamiento de Otegui, con el agregado de que jugará un partido exhibición con otro jugador de sus mismas características. Se trata de un amigo de él, del cual no adelantó el nombre, que ha invitado a que conozca Rauch y con el cual entrenará en la cancha del Polideportivo.